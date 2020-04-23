В Украине снизилась цена на газ для населения

В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет топливо в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В компании объяснили, что с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках ПСО рассчитывается с учетом фактических результатов биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

«Однако в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. "Оператор ГТС Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа. Поэтому при расчете цены газа для населения на апрель "Нафтогаз", как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператору ГТС Украины". Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам», – пояснили в «Нафтогазе».

В целом цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года. Речь идет об отпускной цене, которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение, надбавку газсбыта и НДС.

«Снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий», – отметил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.