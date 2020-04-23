Подготовка объектов, аварии и трудности со стартом: На Донетчине рассказали об отопительном сезоне (Инфографика)

В отопительный сезон 2019-2020 годов на Донетчине не были зафиксированы значительные аварийные ситуации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

По его словам, к отопительному сезону 2019-2020 годов были подготовлены почти 11 тыс. объектов по области. В том числе подготовлены 8911 жилых домов, 804 котельные, заменены 36,7 км тепловых сетей, почти 136 км водопроводных и 106 км канализационных сетей.

Сергей Гончаренко сообщил, что на протяжении отопительного сезона не были зафиксированы долговременные остановки котельных и значительные аварийные ситуации. «В целом зафиксированы 145 временных остановок котельных общей длительностью 365 часов», – сообщил глава департамента.

Гончаренко отметил, что с 15 октября 2019 года на Донетчине было начато подключение к теплоносителю объектов социальной сферы и жилых домов. «Но в городах Авдеевка, Покровск, Часов Яр возникли определенные трудности с началом отопительного периода, в том числе из-за долгов населения за теплоснабжение», – сообщил он.

По словам директора департамента, таким образом, окончательное подключение теплоносителя для всех категорий потребителей области было завершено 19 ноября 2019 года.