Жилье для переселенцев: Программа может начать работать до конца года

Программа по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц при поддержке Германии может начать работать до конца года. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

Руслан Калинин рассказал, что в ходе переговоров Украины и Германии 4 ноября 2016 года было согласовано оказание помощи на общую сумму 72 млн евро, из них 25,5 млн евро – на проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».

«Однако, к сентябрю 2019 года проект так и не перешел в стадию реализации. С первых дней работы в Минветеранов мы поставили цель как можно быстрее ввести ипотечные программы для переселенцев. В частности, за счет доноров. За несколько месяцев был согласован текст межправительственного соглашения с немцами и профильными министерствами. В связи с изменением Кабмина текст соглашения прошел пересогласование и вчера (22 апреля – ред.) был утвержден правительством», – сообщил замминистра.

«Далее соглашение будет подписано представителями Украины и Федеративной Республики Германия, а затем ратифицировано Верховной Радой. Параллельно немецкая сторона выбирает финансовое учреждение, которое будет реализовывать программу», – пояснил он.

Калинин подчеркнул, что немецкая сторона самостоятельно выбирает финучреждение для реализации проекта. «В 2019 году Минветеранов направило письмо с просьбой рассмотреть Госмолодежьжилье для реализации программы. Сейчас такая возможность рассматривается и проводится международный аудит этого учреждения. Если будет выбрано именно Госмолодежьжилье, то есть большая вероятность, что будет дофинансирован пилотный проект "Ипотека под 3%" и сохранится очередь», – сообщил он.

По словам Калинина, при оперативных действиях всех заинтересованных сторон, программа может начать работать до конца года. При этом условия карантина в обеих странах могут внести коррективы.

«Сейчас правопреемником Минветеранов по этой бюджетной программе является Минреинтеграции. Именно это профильное министерство будет заниматься реализацией программы. Как всегда, буду держать в курсе по каждому этапу подготовки к реализации проекта», – сообщил замминистра.

Напомним, 22 апреля правительство одобрило соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве по проекту «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».