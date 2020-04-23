Может попасть в Книгу рекордов Гиннеса: Зеленский рассказал о рекордном грузе «Мрии» из Китая

Самолет Ан-225 «Мрия» привез из Китая в Украину рекордный по объему груз, который может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сегодня, 23 апреля, после встречи самолета сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня встречаем нашу легендарную "Мрию". Большой груз, один из самых больших грузов за последние недели, которые мы встречаем из Китайской народной республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок – как для больниц, так и для аптечных сетей. Также привезли около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и больше 100 тыс. защитных костюмов 5-го уровня защиты», – сказал президент.

Зеленский отметил, что это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

В свою очередь президент ГП «Антонов» Александр Донец сообщил, что «Мрия» доставила из Китая груз весом в 103 тонны.

«Под 1300 кубических метров груза по объему загружено сейчас в грузовой отсек фюзеляжа. Я думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд и это может попасть в Книгу рекордов Гиннеса», – сказал Донец.

Президент ГП «Антонов» добавил, что через неделю «Мрия» выполнит еще один рейс по заявке Украины.