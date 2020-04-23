В «ДНР» обязали людей соблюдать масочный режим в транспорте

В «ДНР» обязали людей соблюдать масочный режим во всех транспортных средствах общего пользования. Перевозчики же должны информировать пассажиров общественного транспорта. Об этом говорится в «распоряжении», которое сегодня, 23 апреля, было опубликовано пресс-службой «минтранса ДНР».

Как уверяют в «республике», такая мера введена в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно «документу», «субъекты хозяйствования всех форм собственности, осуществляющие пассажирские перевозки всеми видами транспорта, обязаны обеспечить информирование пассажиров об обязательном соблюдении масочного режима в транспортных средствах, используя средства наглядной агитации и громкоговорящей связи (при наличии)».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» зарегистрирован первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции. Всего в «республике» зарегистрированы 67 случаев COVID-19.

На подконтрольной Украине территории по состоянию на вечер 22 апреля: в Луганской области – 26 случаев COVID-19, из них: 3 человека выздоровели; в Донецкой области – 21 случай COVID-19, из них: 1 пациент скончался, 10 человек выздоровели.