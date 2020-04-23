За три месяца энергетики ДТЭК вернули свет 3,5 тысячам жителей прифронтовой зоны

Сотрудники ДТЭК Донецкие электросети продолжают возвращать свет в дома жителей прифронтовой зоны. За первый квартал 2020 года энергетики восстановили энергоснабжение 32 трансформаторных подстанций, провели ремонтные работы по замене поврежденных участков на 5 высоковольтных линиях электропередач. Это вернуло свет в дома жителей 18 населенных пунктов. Некоторые из них, как Пески, Жованка и Бахмутка, обесточивались за этот период 2-3 раза. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Восстановление энергоснабжения в прифронтовой зоне – сложный процесс, требующий множества согласований и, соответственно, времени. Сами работы энергетики стараются выполнить как можно быстрее, понимают их важность. Только за 2019 год наши специалисты, несмотря на опасность для жизни, более 600 раз выезжали на ремонты объектов возле линии разграничения. Электроснабжение жизненно важно для жителей региона, особенно сейчас. Несмотря на карантин наши сотрудники продолжают возвращать свет и тепло в дома жителей прифронтовой зоны», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

ДТЭК Донецкие электросети обеспечивает электроснабжением всех жителей на контролируемой территории Донецкой области, более 1,5 тыс. бюджетных организаций, в том числе – детские сады, школы, больницы, интернаты, силовые структуры, военные части и контрольно-пропускные пункты. Также компания распределяет электроэнергию для 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжение, 200 подразделений компаний мобильной сотовой связи Донецкой области.