На Донетчине долги за услуги ЖКХ превысили 3 млрд гривен (Инфографика)

Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в Донецкой области по состоянию на 1 апреля составила 3,2 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

«По состоянию на 1 апреля 2020 года общая сумма дебиторской задолженности составила 3,2 млрд грн», – сообщил Гончаренко.

Он уточнил, что наибольшая задолженность за услуги ЖКХ у населения – 2,7 млрд грн, что составляет почти 70%.

Уровень оплаты в нынешнем, 2020 году, составил 81%, за аналогичный период 2019 года – 77,4%. Среди городов наименьший уровень расчетов населения за предоставленные услуги ЖКХ – у Доброполья, Константиновки, Дружковки и Торецка.

Гончаренко также сообщил, что кредиторская задолженность коммунальных предприятий составила почти 10 млрд гривен. В том числе за газ – 5,4 млрд грн, за электроэнергию – 3,5 млрд грн. Главным должником за потребленную электроэнергию является КП «Вода Донбасса».

Перед КП «Вода Донбасса» наибольшими должниками являются водоканалы Мариуполя, Покровска и Славянска. «При этом Мариуполь, Славянск, Краматорск и Бахмут – лучшие плательщики за полученную от компании воду по договорам. Поэтому, фактически, по Мариуполю и Славянску, это долги минувших лет, минувших периодов», – объяснил глава департамента.

Напомним, в отопительный сезон 2019-2020 годов на Донетчине не были зафиксированы значительные аварийные ситуации.