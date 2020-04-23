Из гуманитарных соображений: В ОБСЕ призывают открыть пропуск через КПВВ для гражданского населения

В ОБСЕ призывают в условиях пандемии коронавируса предоставить возможность гражданскому населению пересекать контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе, а также обеспечить полный доступ миссии ОБСЕ по всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау, опубликованном на официальном сайте организации.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое, чтобы меры борьбы с коронавирусом не стали дополнительной преградой для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату. Я также призываю предоставить возможность пересечения линии соприкосновения гражданскому населению исходя из гуманитарных соображений», – отмечает Хайди Грау.

Она подчеркнула, что со времени последнего заседания ТКГ произошел значимый успех в гуманитарной сфере: 16 апреля состоялось взаимное освобождение и обмен лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины.

Напомним, 22 апреля Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе провела очередную встречу в режиме видеоконференции. Украинская сторона инициировала создание в ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. В рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению новых участков разведения сил и средств. В гуманитарной подгруппе была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.