«Поняли, что больных некуда будет складывать»: Жителей Донецка напугал мобильный госпиталь (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке развернули полевой госпиталь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, дончане в местных пабликах пишут о том, что палаточный городок появился 22 апреля недалеко от гипермаркета «Сигма Ленд» (бывший «Ашан») в Буденновском районе.

«Поняли, что больных некуда будет складывать. Скрывать больных уже невозможно. Ничего хорошего», – в комментариях прокатилась волна паники.

Позже на местных интернет-ресурсах появилось пояснение, что это сотрудники «МЧС ДНР» провели «учения по развертыванию полевого госпиталя для оказания помощи населению в условиях чрезвычайной ситуации». Сообщается, что развернутый госпиталь может за раз принимать до 100 человек.

При этом дончане возмущены тем, что напуганных людей не предупредили об учениях. «Зачем "учения" под боком у и так напуганных людей? Такое впечатление, что власть намеренно нагнетает атмосферу страха», – пишут местные жители.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» зарегистрирован первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции. Всего в «республике» зарегистрированы 67 случаев COVID-19.

На подконтрольной Украине территории по состоянию на вечер 22 апреля: в Луганской области – 26 случаев COVID-19, из них: 3 человека выздоровели; в Донецкой области – 21 случай COVID-19, из них: 1 пациент скончался, 10 человек выздоровели.