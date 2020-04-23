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Коронавирус и мошенники: Полиция открыла 54 уголовных производства

23.04.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полиция заблокировала более 5 тыс. интернет-ссылок, связанных с мошенничествами и распространением ложных слухов о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что установлены 144 человека, которые через интернет обманывали граждан, и идентифицированы 284 человека за распространение неправдивой и провокационной информации о коронавирусе.

«С начала карантинных мероприятий полиция проверили 591 сообщение о совершении онлайн-мошенничеств, связанных с пандемией коронавируса. По результатам – открыто 54 уголовных производства и составлено 38 админпротоколов. Правоохранители установили 144 лица, причастные к совершению противоправных действий. Также полиция заблокировала 5169 мошеннических интернет-ссылок и 449 банковских счетов, которыми пользовались злоумышленники при ведении своей противоправной деятельности», – рассказали в полиции.

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