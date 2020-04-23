На Донетчине рассказали об уровне оснащения домов теплосчетчиками (Инфографика)

На Донетчине среднеобластной уровень оснащения приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов составляет 60%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, во время заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

По его словам, на сегодня среднеобластной уровень оснащения приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов составляет 60%. Лишь в Угледаре, Марьинском районе и Николаевской объединенной территориальной громаде этот показатель составляет 100%.

«Наименьший уровень оснащения имеют Константиновка – 2,4%, Соледарская ОТГ – 8,6% и Волновахский р-н – 8,1%», – сообщил Гончаренко.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации напомнил, что, согласно закону, органы местного самоуправления могут принимать решение о выделении средств из местного бюджета на оснащение узлами коммерческого учета зданий. «Кроме того, с 1 августа 2020 года за нарушение сроков установки узлов коммерческого учета на операторов внешних инженерных сетей (это предприятия коммунальной теплоэнергетики и водоснабжения) будут накладываться штрафы», – подчеркнул он.

Среднеобластной показатель оснащения многоэтажных жилых домов приборами учета холодной воды, по словам Гончаренко, составляет 32,6%. В ряде населенных пунктов и районов оснащение – менее 20% или вообще не установлено ни одного прибора учета.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на середину 2019 года счетчиками тепловой энергии было оснащено 80%, или более 65 тыс. жилых домов. При этом Луганская область демонстрировала худшие показатели.