Лето будет сложным: Климкин рассказал о возможных сценариях для Украины

Россия всегда готова к военной экспансии, а в контексте снятия санкций будет заинтересована повышать ставки. Наиболее опасным в этом плане для Украины может стать ближайшее лето. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Обозреватель».

Он оценил год работы президента Владимира Зеленского и в международной политике отметил один позитивный сдвиг – обмены пленными.

«Последний обмен трудно сравнить с первыми двумя. Это связано с тем, что Россия пыталась построить политическую эмоциональную воронку, то есть поднять ставки и заставить идти по своему сценарию. Сейчас она понимает, что это не работает, поэтому и обмены дальше буксуют. Посмотрите на количество и на тех людей, которых обменивают. Я не хочу быть циничным – вернуть каждого украинца, конечно, важно. Но, тем не менее, мы приближаемся к тупику», – отметил Климкин.

Экс-министр подчеркнул, что даже во время Пасхи на Донбассе были обстрелы, причем обстрелы прицельные. По его мнению, это свидетельство политического и эмоционального давления на Украину.

«Есть несколько возможных сценариев. Обо всех я рассказывать не буду, но один из них – к сожалению, значительного прогресса в этом году не будет. Он сможет появиться только после выборов в Соединенных Штатах, поскольку мы поняли, что российское руководство и российский президент очень внимательно наблюдают за тем, что там происходит. Второй вариант – Путин все-таки будет последовательно работать на уменьшение санкций, поскольку меньше нефтяных денег, меньше газовых денег. И он выберет определенную компромиссную линию. Эта компромиссная линия будет ситуативная. На сентябрь он попытается собрать постоянных членов Совета безопасности ООН и через нашу голову, подчеркиваю, через нашу голову как-то договориться с основными игроками. А за это получить существенное смягчение санкций и еще много всего – в контексте цен на энергоносители, в контексте распределения сфер влияния», – рассказал Климкин.

Он также считает, что для России поднять ставки путем военной экспансии, с точки зрения российского руководства, – имеет смысл. Кроме того, возможна общественная дестабилизация в Украине.

«В этом смысле это лето может быть очень и очень сложным. Россия хочет использовать Донбасс для дальнейшего давления, для будущих договоренностей либо с коллективным Западом, либо с частью Запада. Она очень хочет ослабить Европейский Союз, она хочет разговаривать с отдельными странами ЕС и показать, что только она может администрировать центральную Европу. Сейчас происходит сумасшедшая кампания по поводу смягчения санкций. Россия понимает, что санкции сегодня на завтра не отменят, но хотя бы смягчат», – отметил Климкин.

Он добавил, что у России есть большое искушение решить это, особенно в контексте внутренней легитимности, путем внешней экспансии. «В плане безопасности и этот, и следующий год для нас будут довольно сложными», – резюмировал Климкин.