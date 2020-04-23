Пытался расчленить сожительницу: На Донетчине будут судить мужчину, который прятал дома труп

Житель с. Кальчик (Никольский р-н, Донецкая обл.) в ноябре прошлого года до смерти избил сожительницу, а после неудачной попытки расчленить тело, спрятал его в подвале. Теперь мужчину ждет суд. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В конце декабря прошлого года полиция и сотрудники СБУ получили оперативную информацию о том, что житель с. Кальчик Никольского района прячет у себя дома труп человека. Сотрудники уголовного розыска обнаружили в подвале указанного дома тело женщины», – рассказали в полиции.

Полицейские установили, что месяцем ранее между сожителями во время ночного застолья произошел конфликт.

«Хозяин дома избил женщину, а проснувшись утром, обнаружил ее тело без признаков жизни. Ранее уже судимый за убийство мужчина испугался ответственности и попытался расчленить труп, чтобы потом вывезти. Однако не смог и спрятал тело в подвале дома», – сообщили в пресс-службе.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в убийстве. Во время досудебного расследования вина мужчины полностью доказана.

Обвинительный акт по п.13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) направлен в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.