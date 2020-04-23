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В Бахмутском районе восстановят 150 домов, поврежденных обстрелами

23.04.20 14:36
Фото: пресс-служба Бахмутской РГА
Фото: пресс-служба Бахмутской РГА

В Бахмутский район (Донецкая обл.) доставили стройматериалы для восстановления жилья, поврежденного в результате обстрелов. Планируется восстановить не менее 150 домов, сообщает пресс-служба Бахмутской райгосадминистрации.

Несмотря на дополнительные ограничения, вызванные коронавирусным заболеванием COVID-19, в районе продолжают работы по ремонту жилья в прифронтовой зоне.

«При поддержке Донецкой облгосадминистрации и с привлечением сил ГСЧС, в рамках реализации областной программы, 22 апреля завезены строительные материалы, с помощью которых в районе будет восстановлено не менее 150 домов», – отмечается в сообщении.

Стройматериалы выделены за счет регионального материального резерва.

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