На Луганщине 27 случаев коронавируса, 11 человек в больнице (Карта)

В Луганской области зарегистрированы 27 лабораторно подтвержденных методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) случаев коронавируса COVID-19. Выздоровели 3 человека. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, по состоянию на 23 апреля в области зарегистрированы 27 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Выздоровели 3 человека. Названы и возрастные группы заболевших. «Возрастная структура заболевших: 0-17 лет – 2 человека (7,4%); 18-29 лет – 4 человека (14,8%); 30-49 лет – 11 человек (40,7%); 50-65 лет – 3 человека (11%); 65 лет и старше – 7 человек (26%)», – сообщили в центре.

«Проводится эпидемиологическое расследование по 122 подозрениям на вероятное заражение коронавирусом. На стационарном лечении находятся 11 человек, лечатся амбулаторно 13 человек», – добавили в центре.

Также там продемонстрировали распространенность заболевания COVID-19 на карте.