Конкретики по встрече «нормандской четверки» пока нет, – Песков

Конкретных планов проведения встречи в Нормандском формате пока нет, а ситуация с выполнением Минских соглашений оставляет желать лучшего. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Пока никаких набросков по этому поводу нет», – сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос о возможности проведения «нормандского саммита» в режиме видеоконференции.

Он отметил, что «ситуация реализации минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего».

«Поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет», – добавил спикер Кремля.

Напомним, 22 апреля глава МИД Германии Гайко Маас сообщил, что видеоконференция министров иностранных дел стран Нормандского формата планируется на следующую неделю.