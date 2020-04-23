RU
Все новости

Конкретики по встрече «нормандской четверки» пока нет, – Песков

23.04.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Конкретных планов проведения встречи в Нормандском формате пока нет, а ситуация с выполнением Минских соглашений оставляет желать лучшего. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Пока никаких набросков по этому поводу нет», – сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос о возможности проведения «нормандского саммита» в режиме видеоконференции.

Он отметил, что «ситуация реализации минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего».

«Поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет», – добавил спикер Кремля.

Напомним, 22 апреля глава МИД Германии Гайко Маас сообщил, что видеоконференция министров иностранных дел стран Нормандского формата планируется на следующую неделю.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк