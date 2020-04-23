Украина готовится закупать отечественные аппараты ИВЛ

Украина готовится закупить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства. Этот вопрос обсудили на совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 таких аппаратов. Они должны быть готовы к концу мая.

«Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛы будут вдвое дешевле, а это значит лучшее обеспечение наших больниц», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что Фонд при Офисе президента скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься этим будет Министерство здравоохранения. В то же время Кирилл Тимошенко отметил, что в течение недели, под координацией Офиса президента, и в дальнейшем доставляли необходимые материалы.

«Последними рейсами мы получили 360 тыс. респираторов, 100 тыс. защитных костюмов, 800 тыс. реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. Мы также уже имеем сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле», – сказал Кирилл Тимошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам. По прибытии они отправятся на обсервацию.