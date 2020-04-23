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Видеоконференция глав МИД Нормандского формата запланирована на 30 апреля, – Кулеба

23.04.20 15:24
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото: rbc.ua

Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в формате видеоконференции предварительно запланирована на 30 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент Украины Владимир Зеленский всегда подчеркивал и подчеркивает, что достижение мира на Донбассе – его приоритет номер один. С момента вступления в должность министра иностранных дел Украины, я выступаю за активизацию диалога министров в Нормандском формате. Я несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с немецким коллегой Гайко Маасом. Рад, что ему удалось достичь договоренности с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении такого разговора по видеосвязи на следующей неделе. Он предварительно запланирован на 30 апреля», – рассказал Кулеба.

Глава МИД выразил надежду, что контакты министров «нормандской четверки» станут регулярными.

«Ведь найти решение для прекращения войны можно только когда за столом переговоров присутствует Россия. Украинская сторона, как и ранее, настроена конструктивно. Мы надеемся на встречный конструктив со стороны России. Нам нужно придать импульс нормандскому процессу. Нельзя допустить инерции, потому что война продолжается, люди гибнут, и надо искать решения», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, 22 апреля глава МИД Германии Гайко Маас сообщил, что видеоконференция министров иностранных дел стран Нормандского формата планируется на следующую неделю.

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