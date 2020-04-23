На Донетчине зафиксировали 4 случая проведения пасхальных богослужений с нарушением карантина

В Донецкой области на пасхальные праздники былы зафиксированы 4 случая нарушений карантина религиозными организациями. Об этом сегодня, 23 апреля, рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге в Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он сообщил, что в области всего в 4-х храмах из 275-ти религиозными организациями были проведены пасхальные службы с нарушением правил карантина. Наиболее резонансным случаем стало богослужение в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

«Сразу отмечу, что те три с половиной сотни людей, которые принимали участие в богослужении, в основном люди одного круга. То есть это священнослужители, переселенцы из временно оккупированных территорий, которые живут на территории Лавры, жители Святогорска, которые постоянно посещают церковные службы», – сказал Кириленко.

«Подчеркиваю, массового паломничества со всей Донецкой области, а тем более из-за ее пределов – не было. Ведь в области еще 28 марта был введен особый ограниченный режим въезда/выезда. Этот режим был на пасхальные праздники, и также он действует и сейчас. Он означает, что ни въехать в область, ни выехать из нее без причин, которые четко указаны в приказе командующего операции Объединенных сил, невозможно Также уверяю вас, что такого основания, как посещение богослужений, в этом перечне нет», – подчеркнул глава ДонОГА.

По его словам, правоохранители продолжают устанавливать личности участников событий в Лавре. В свою очередь, облгосадминистрация работает над организацией тестирования на наличие COVID-19 у присутствовавших там лиц.

«Состояние людей, которые находились на богослужении, находится под контролем, и если будет ухудшение, то будут приняты дополнительные меры», – резюмировал Кириленко.