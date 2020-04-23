Коронавирус и кризис: Нацбанк обновил экономический прогноз

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал прогнозы ВВП Украины. По прогнозу НБУ, из-за карантинных ограничений и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

«Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. По нашим оценкам, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении 2-го квартала этого года», – говорится в материалах Нацбанка.

При этом, по мнению аналитиков НБУ, постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики уже во 2-м полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

«Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику», – отмечают в НБУ.