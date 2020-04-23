Полиция Донетчины открыла три уголовных производства из-за нарушений карантина в пасхальные праздники

В Донецкой области полиция открыла 3 уголовных производства по фактам нарушения карантина на пасхальные праздники. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что пасхальные богослужения в области проходили в 275 храмах, в охране общественного порядка было задействовано больше 700 работников полиции. При этом за помощью в ситуационный центр полиции обратились больше 6 тыс. граждан.

«Было получено 13 сообщений о возможных нарушениях правил карантина в культовых сооружениях области. Открыто 3 уголовных производства, предусмотренных ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)», – рассказал Семенишин.

По его словам, уголовные производства открыты в Волновахском, в Славянском, в Покровском районах, и в селе Ялта Мангушского района проводится проверка.

«Что касается событий в Святогорской Лавре, больных коронавирусом там не было, кроме того, мы констатируем, что происходит самоизоляция тех лиц, которые проживают и проводят богослужения в Лавре. У нас есть полное взаимопонимание с руководством Лавры о том, что недопустим их выход за пределы Лавры. В рамках уголовного производства будут проведены все соответствующие следственные действия, назначены экспертизы и будет принято законное решение», – отметил начальник полиции Донетчины.