Командир ошибся: В прифронтовом Опытном перекопанную дорогу восстановили

В прифронтовом поселке Опытное (Донецкая обл.) восстановили ранее перекопанную единственную дорогу, ведущую в населенный пункт. Об этом сообщил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он отметил, что Опытное находится в 6 километрах от Авдеевки, и с началом войны в поселок осталась единственная дорога – грунтовая. «Раньше была еще асфальтированная дорога, но она не используется последние годы, т.к. проходит вблизи Донецкого аэропорта, т.е. через неподконтрольную территорию», – пояснил Каплин.

14 апреля в миссию «Пролиска» поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что в двух местах военная техника вместе с военными перекапывают дорогу. «Был вырыт ров порядка 3 метров глубиной, и около 2-3 метров шириной», – сказал Каплин.

В итоге, жители лишились единственного въезда в поселок. А чтобы попасть пешком, нужно было обходить этот участок по полосе, примыкающей к заминированной зоне.

«Мы решили этот вопрос путем переговоров со штабом Операции объединенных сил. Когда мы подняли вопрос – зачем это было сделано, нам прокомментировали, что местный командир ошибся. И в этот же день дорогу обратно закопали», – рассказал волонтер.

Он отметил, что сейчас по данной грунтовке проехать можно. «Но если пойдет дождь, то перекопанный грунт, скорее всего, будет проседать и придется ее поправлять», – добавил Каплин.

«За месяц у нас было 4 факта с изолированными селами, расположенными на линии разграничения, где изоляция еще усиливалась за счет перекопки дорог», – констатировал глава «Пролиска».

Как сообщалось ранее, в Опытном сейчас осталось 38 жителей. С началом военных действий, уже 6 лет, поселок изолирован – отсутствуют все коммуникации (свет, газ, вода, транспортное сообщение), нет магазина, аптеки и пр. За элементарными благами жители пешком, на велосипедах, мопедах выезжают из Опытного по единственной грунтовой дороге.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне: Харків»