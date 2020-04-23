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Не только «ВКонтакте» и «Одноклассники»: В СБУ перечислили российские IT-продукты, на которые продлят запрет

23.04.20 16:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Председатель СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, он предлагает продлить санкции не только против «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и против «Яндекс», «Мэйл.ру», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и «Парус».

Также Баканов предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. «По мнению киберспециалистов СБУ, это позволит ограничить закупку и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IT-сферы», – говорится в сообщении.

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