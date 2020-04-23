Запрет на посещение: Полиция Донетчины будет дежурить на кладбищах в поминальные дни

Полиция будет обеспечивать выполнение запрета на посещение кладбищ в поминальные дни. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На 253 кладбища мы планируем привлечь 500 работников полиции, которые выполнят постановление главного санитарного врача №11 о противодействии распространению коронавируса в поминальные дни. Данным постановлением предусмотрен запрет на посещение кладбищ», – сказал Семенишин.

Он подчеркнул, что у полиции достаточно сил и средств, чтобы обеспечить соблюдение карантина.

«И та работа, которая проведена с органами местного самоуправления, священиками, говорит о том, что на кладбищах мы также не допустим нарушения карантинных мероприятий», – сказал начальник полиции Донетчины.

Он также добавил, что если будет зафиксировано нарушение карантинных правил, будут применяться нормы административного законодательства, предусмотренные ст. 44-3,(«Нарушение правил карантина людей») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафы составляют от 17 до 34 тыс. грн.