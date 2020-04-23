Пять дней в блокаде: На Донетчине жителям прифронтового села разрешили ходить в соседний поселок

В прифронтовом селе Старомарьевка (Донецкая обл., Волновахский район) снята «блокада», людям разрешили посещать соседний поселок Граниное. Об этом сообщил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

В Старомарьевке, расположенном на линии разграничения, проживает около 150 человек. Здесь нет ни магазинов, ни аптек, ни банкоматов, ни общественного транспорта. «Там с 18 апреля был перекрыт доступ через мост, соединяющий с соседним селом Гранитное, где расположен ближайший продуктовый магазин», – напомнил Каплин.

В результате жители оказались в полной изоляции.

22 апреля военные сообщили, что передвижения жителей будут возобновлены. «Мне позвонили и проинформировали, что доступ будет возобновлен по определенным часам, но с соблюдением карантинных мер, т.е. люди должны будут ходить в масках», – сообщил Каплин.

Но проблема – где люди в изолированном селе возьмут маски. «Этот вопрос мы сейчас прорабатываем. Прямо на мосту переправы поставим корзину с масками и дезинфектор для рук, также привезем термометры для скрининга. Чтобы людей начали пускать хотя бы на таких условиях. Потому что до этого времени люди 5 дней сидели в полной изоляции», – констатировал он.

Как сообщалось ранее, Старомарьевка «административно» является неподконтрольной Украине территорией, но оно соседствует с селом Гранитное, которое уже – подконтрольная территория. Но в Гранитном расположены все основные коммуникации, которым пользовались жители Старомарьевки. Но так как «административно» между селами проходит линия разграничения, то из-за карантина ее пересекать запрещено. Кроме того, запрет введен и со стороны «ДНР» – на период карантина там закрыли блокпост, через который жители Старомарьевки могли попасть в неподконтрольные поселки (но они значительно дальше, чем Гранитное).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне: Харків»