За счет госбюджета: В Донецкой ОГА рассказали о доплатах врачам

Надбавки в размере 300% заработной платы врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, будут выплачивать за счет госбюджета. Вопрос о выделении целевой субвенции местным бюджетам будет рассмотрен в правительстве в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В пятницу, 24 апреля, будет принято решение в правительстве относительно доплат врачам. Доплаты будут из государственного бюджета, и сейчас там, где доплаты уже идут из местных бюджетов, будет решаться вопрос компенсации местным бюджетам этих расходов путем выделения субвенции. Завтра этот вопрос по сумме и по ее распределению будет решен», – рассказал Кириленко.

Присутствующий на брифинге начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко добавил, что в Донецкой области все медработники, которые были в контакте с больными коронавирусом, получили доплаты за март.

«Для областных больниц вышло порядка 75-78 тыс. грн. Насколько мы владеем информацией, все медработники, которые были задействованы в оказании помощи больным коронавирусом, доплаты получили», – отметил Педенко.