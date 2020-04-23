Одноразовые маски носили неделями: Волонтер рассказал о больнице в прифронтовом Светлодарске

В прифронтовой зоне на Донбассе в период пандемии коронавируса сложная ситуация с здравоохранением. Об этом рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он отметил, что на линии разграничения пока только один подтвержденный случай заражения коронавирусом – в Луганской области. «Человек вернулся с заработков из Польши, и пытался проехать через КПВВ "Станица Луганская" на неподконтрольную Украине территорию. Но он не смог пересечь линию разграничения. Его поместили в больницу пгт Петропавловка, и там у него диагностировали коронавирус. Это единственный случай, который был выявлен на линии разграничения», – сообщил Каплин.

Две недели назад он посетил больницы, расположенные в 20-километровой зоне прифронтовой полосы. Здесь находятся 10 больниц первого и второго уровня медпомощи. Волонтер констатировал, что ситуация с обеспечением медучреждений очень сложная.

«Две недели назад я был в Светлодарской больнице (г. Светлодарск, Донецкая обл., – ред.) – ситуация там печальная. Например, главврач со старшей медсестрой сидели в одноразовых флизелиновых масках, которые они носят неделю подряд – стирают и проглаживают. И ни о каких средствах защиты иного плана (респираторы и пр.) вообще речь не идет. А большинство медперсонала – это люди пожилого, предпенсионного возраста, которые находятся в группе риска по заражению COVID-19. И при всем этом там есть два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но к ним нет кислородных концентратов. Без таких концентратов аппараты могут работать, но это чревато тем, что начнет болеть и умирать медперсонал, т.е. они не будут защищены», – говорит Каплин.

«Мы беседовали с главврачом, а в палате над нами находились госпитализированные с пневмонией. По-моему, 5 человек на тот момент было. С ними контактировала медсестра, которая при беседе сидела в метре от меня, а у нее из средств защиты – только одноразовая маска», – продолжил он.

По словам волонтера, на тот момент экспресс-тестов в больнице не было, поэтому врачи не могли протестировать больных с пневмонией на коронавирус. Но на данный момент экспресс-тесты поступили.

«ПЦР-тесты тоже есть в Донецкой и Луганской области, но такое тестирование делают не всем. Если в Светлодарскую больницу поступает больной с пневмонией, его госпитализируют в местную опорную больницу, в специальный бокс, и ждут дальше результатов тестов», – пояснил Каплинн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне: Харків»