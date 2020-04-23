В масках и с соблюдением дистанции: Как будет проходить ВНО-2020

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В министерстве отмечают, что даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Сроки вступительной кампании в украинских вузах также соответственно изменятся.

«В условиях эпидемии проведение ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. А для сдачи вступительных экзаменов наоборот большинству поступающих и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, что в разы увеличит количество перемещений по стране. В то же время вступительные экзамены обычно собирают гораздо большее количество людей в аудиториях, чем для проведения ВНО», – отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

В МОН разъясняют, что формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

Без изменений останутся количество тестов и их содержание.

«Каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, основанных на изучаемом в апреле-мае в 11-х классах материале, ничтожно мало. Такая задача может быть только одна на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества задач нецелесообразно. Модель ранжирования результатов тестирования снижает влияние внешних факторов, и Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина», – пояснили в министерстве.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья.

«Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов», – резюмировали в Минобразования.