За взятки: В «ДНР» задержали главного санитарного врача Дебальцево

В «ДНР» задержан главный санитарный врач города Дебальцево, его подозревают в вымогательстве взяток у предпринимателей. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

По версии «следствия», врач вымогал и получал деньги от предпринимателей за оформление и выдачу эксплуатационных разрешений и санитарных паспортов без проведения нужных проверок. Отмечается, что общая сумма взяток составила более 50 тыс. руб. (21 тыс. грн по местному курсу валют).

По данному факту в «ДНР» возбудили «уголовное дело», в случае максимальной меры наказания санврачу грозит лишение свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере 20-краиной суммы взятки.