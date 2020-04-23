«Президентская» тысяча: Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на доплаты пенсионерам

Пенсионный фонд Украины направил 9,9 млрд грн. на выплату единовременного пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

«6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля», – говорится в сообщении.

В ПФУ уточняют, что 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

«В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства», – отмечается в сообщении.

В случае возникновения вопросов, в частности, права на выплату 1 тыс. грн, пенсионеров просят обращаться в органы Пенсионного фонда дистанционно.

Напомним, в Донецкой области на выплату в размере 1 тыс. грн в связи с коронавирусом, как это объявлял президент Украины Владимир Зеленский, смогут претендовать более 600 тыс. пенсионеров. Президент заявил, что доплату получат граждане, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн.