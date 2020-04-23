Вспышка коронавируса: В «ЛНР» на карантин закрыли 5 городов

В «ЛНР» из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли 5 городов, в них введено ограничение на передвижение жителей и транспорта. Такое решение сегодня, 23 апреля, на внеплановом заседании приняла «чрезвычайная комиссия» при «правительстве ЛНР».

Речь идет о городах: Алчевск, Брянка, Перевальск, Свердловск (после переименования – Должанск), Стаханов (после переименования – Кадиевка). Карантин начнет действовать сегодня с 23:00.

Как отметил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, ограничительные меры вводятся «в связи с регистрацией новых случаев заболевания COVID-19 у лиц с широким кругом контактов», вследствие чего «необходимо принять оперативные меры по локализации очагов инфекции».

В 5-ти городах вводятся запретные меры, аналогичные действовавшим в ранее «закрытых» городах Антраците и Красном Луче (после переименования – Хрустальный). Это строгий режим самоизоляции граждан и запрет на передвижение всех видов транспорта, за исключением специализированного, аварийного, а также транспорта по доставке продовольственных товаров.

В частности, на территории Алчевска, Брянки, Перевальска, Свердловска, Стаханова:

жителям запрещено выходить на улицу без экстренной необходимости. За исключением выполнения служебных обязанностей, случаев обращения за экстренной медпомощью, случаев прямой угрозы жизни и здоровью, выходов в ближайшие продуктовые магазины и аптеки;

выгуливать домашних животных можно на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания;

выносить мусор можно только до ближайшего места накопления отходов;

запрещено передвижение всех видов общественного транспорта, за исключением специализированного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке продуктов питания;

запрещено передвижение всех видов личного транспорта (включая велосипеды и др.), за исключением случаев необходимости получения неотложной медицинской помощи, выполнения служебных обязанностей.

Срок карантина не указан, запреты будут сняты после «особого распоряжения».

Напомним, что вчера, 22 апреля, был снят карантин с городов Антрацит и Красный Луч. При этом с 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в «ЛНР» зарегистрированы 48 случаев заражения коронавирусом, из них: 1 человек скончался, 7 человек выздоровели.