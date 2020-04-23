В том числе такси: В «ЛНР» запретили общественный транспорт между городами

В «ЛНР» из-за вспышки коронавируса с 26 апреля запрещено передвижение общественного транспорта между городами, в том числе такси. Такое решение сегодня, 23 апреля, на внеплановом заседании приняла «чрезвычайная комиссия» при «правительстве ЛНР».

«С целью недопущения распространения COVID-19 на территории республики чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временный запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.

Введенные ограничения на передвижение жителей и транспорта не касаются пригородных маршрутов.

Напомним, сегодня в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в «ЛНР» зарегистрированы 48 случаев заражения коронавирусом, из них: 1 человек скончался, 7 человек выздоровели.