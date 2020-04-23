Как работают аппараты ИВЛ: Фонд Рината Ахметова запускает образовательный сериал для врачей и пациентов

Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации и Ассоциацией анестезиологов Украины представили новый видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Это обзорный сериал в формате мини-интервью адресован всем, кто интересуется, как аппараты искусственной вентиляции легких спасают пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

Также в роликах представлена базовая информация для медиков о функционале современных моделей аппаратов ИВЛ, закупаемых для государственных больниц Украины Фондом Рината Ахметова и другими организациями. Заключительная серия нового обзорного курса дает представление о том, что чувствует человек, когда его подключают к аппарату ИВЛ, что и для чего при этом делают с пациентом врачи.

Дополнительно для специалистов отделений интенсивной терапии МОЗ организовал онлайн-консультации о пользовании аппаратами ИВЛ. Их будут проводить 7 наиболее профессиональных практиков — анестезиологов-реаниматологов. Фонд Рината Ахметова поддержит эту образовательную онлайн-программу для врачей, работающих в регионах в рамках борьбы с COVID на новом для них оборудовании. Потому что кроме его закупки критически важно обучить медиков нюансам работы на этом оборудовании. И обзорный сериал – это важный, но не единственный вклад Фонда в подготовку врачей к работе с новыми аппаратами.

«Сейчас весь мир борется с COVID-19, и аппараты ИВЛ стали медоборудованием №1, за них развернулась настоящая гонка на мировых рынках, поскольку именно они помогают спасать жизни тех, у кого коронавирус вызывает тяжелые осложнения. Фонд Рината Ахметова 24 часа в сутки 7 дней в неделю буквально пробивает поставки этих аппаратов в Украину. Потому что сейчас мало заплатить – нужно успеть выхватить у более богатых стран оплаченное нами оборудование. Часть аппаратов ИВЛ уже доставлена и установлена в государственных больницах разных регионов страны. Поскольку Фонд Рината Ахметова закупает самое современное оборудование, считаем своим долгом помочь врачам быстрее его освоить, чтобы эффективно спасать людей. Именно для этого и создан мини-сериал», – сказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Профессиональные разъяснения о принципах работы новых аппаратов ИВЛ в сериале дает Денис Сурков, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных Областной детской клинической больницы Днепра, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры медицины катастроф и военной медицины Днепропетровской медакадемии МОЗ Украины. «Сериал призван помочь специалистам, которые будут или уже применяют в практике реанимационное оборудование для спасения пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции, быстро найти общий язык с современной цифровой медтехникой», – отметил он.

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан поблагодарила Фонд за сотрудничество в сфере дистанционного обучения: «Как человек, который не имеет медицинского образования, но который интересуется тем, что сейчас происходит в мире медицины, даже во время просмотра серий, которые предназначены для медицинского персонала, нашла для себя очень много интересных вещей. Все три серии видеокурса будут полезными для всех, кто интересуется, как работает аппарат ИВЛ. Даже для людей без медицинского образования. Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за идею, поддержку и съемку этого сериала».

Сериал будет доступен на YouTube-канале и страницах в соцсетях Фонда Рината Ахметова, а также на портале «Дія.Цифрова освіта» Минцифры.

В пресс-службе напомнили, что ранее Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.