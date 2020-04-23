На Донетчине планируют создать 66 ОТГ, включая временно неподконтрольные территории (Инфографика)

Согласно планам проведения реформы местного самоуправления, в Донецкой области будет создано 66 объединенных территориальных громад (ОТГ). Об этом сегодня, 23 апреля, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказала директор департамента информационной и внутренней политики ОГА Наталья Чукова, передают «Донецкие новости».

Он отметила, что в соответствии с Перспективным планом предусмотрено создание на территории области, подконтрольной украинской власти, 46-ти ОТГ и 20-ти – на временно неподконтрольной территории.

«Среднее количество территориальных единиц, которые объединяются, – 6, средняя численность населения ОТГ – 32 тыс. жителей, без учета города Мариуполя», – уточнила Чукова основные показатели.

По ее словам, на сегодня 20 громад уже приняли окончательное решение, из них 13 ОТГ создано; 7 ожидают решения Центральной избирательной комиссии (Добропольская, Белозерская, Волновахская городские громады, Новодонецкая, Ольгинская поселковые громады, Хлебодаровская и Кальчицкая сельская громады).

Из 13 созданных громад в 11 ОТГ состоялись первые местные выборы, а 2 громады (Бахмутская и Угледарская ОТГ) были созданы в 2019 году в рамках добровольного присоединения территориальных громад к территориальной громаде города областного значения.

Наталья Чукова также сообщила, что в Донецкой области обобщены и направлены на рассмотрение правительства предложения относительно перечня и состава административно-территориальных единиц районного уровня.

В соответствии с предложениями облгосадминистрации, предлагается создание 5 районов на территориях, подконтрольных украинской власти (Краматорский, Бахмутский, Покровский, Волновахский, Мариупольский) и 3 районов на территориях, временно неподконтрольных украинской власти (Горловский, Донецкий, Кальмиусский).

«Актуальная информация о численности населения в населенных пунктах и имеющейся инфраструктуре на временно неподконтрольной территории отсутствует, поэтому формирование районов проводилось исходя из понимания того, что территория района должна быть компактной, географически целостной и неразрывной. После возвращения временно неподконтрольных территорий будет целесообразно повторно рассмотреть административно-территориальное устройство базового и субрегионального уровня (районы)», – отметила Наталья Чукова.