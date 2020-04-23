ПРООН передали врачам Донетчины средства индивидуальной защиты (Фото)

Областному территориальному медицинскому объединению в Краматорске представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по восстановлению и развитию мира передали средства индивидуальной защиты для медиков, участвующих в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Медицинские работники Донетчины получили около 1 тыс. защитных комбинезонов многократного использования и пробную экспериментальную партию универсальных защитных щитков для лица в количестве 100 шт.

Средства индивидуальной защиты были переданы ПРООН при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.