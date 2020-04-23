Вызов «скорой» идет в «Л-ДНР»: С карантином на Донбассе изолированных сел стало больше

На Донбассе в прифронтовой зоне образовались так называемые изолированные села, жители которых ограничены в получении важных услуг жизнеобеспечения. И если первоначально таких населенных пунктов было около 70-ти, то с началом карантина их – более 120-ти. Об этом рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

С началом военных действий в «красной зоне» было 50-70 таких сел, их число постоянно менялось. В них проживало до 20 тыс. человек. «До карантина мы "изолированными" называли села, в которых есть проблемы с дорогами, доступом по ним. Например, асфальтированная дорога идет через неподконтрольную территорию. Сейчас приходится ехать через песок, через грязь. Либо ограничение – минное поле. Либо по дороге в поселение стоит военный блокпост "нулевого" рубежа, на котором написано, что въезд гражданских лиц запрещен и пропускают только тех, кто в селе прописан. Либо туда не выезжают круглосуточно экстренные службы – пожарные, "скорая помощь". Не выезжают по разным причинам – из-за дороги, из-за вопросов безопасности, или их не пропускают военные. Либо сам медперсонал не хочет туда ехать», – пояснил Каплин.

В данных селах нет базовых объектов инфраструктуры, жителям приходится выезжать в соседние населенные пункты, чтобы посетить магазин, аптеки, банкоматы и пр.

Здесь изначально была проблема с медицинским обслуживанием, но сейчас, в период пандемии коронавируса, этот вопрос еще более обострился.

Например, здесь невозможно вызвать «скорую помощь». Из украинских мобильных операторов здесь принимается сигнал лишь Vodafone. Но села примыкают к линии разграничения, и поэтому находятся в зоне покрытия мобильных вышек, расположенных на неподконтрольных территориях. «Например, находясь в селах Лопаскино, Лобачево (в Луганской области) и иных, мне сразу приходит СМС, что у меня прием сигнала Vodafone-Славяносербск, то есть меня покрывает базовая вышка с неподконтрольной территории. И если набрать "103", то получается, что вызов "скорой помощи" поступит в "ЛНР". Я проводил эксперименты, из прифронтового Лобачево набираю "103", и попадаю на "скорую" в Луганск, и мне там ничем помочь не могут, потому что между нами река и линия разграничения. Т.е. даже если есть симптомы COVID-19, то оттуда врачи физически приехать не смогут», – поясняет Калинин.

Также во многих селах люди не знают, кто у них семейный врач. «Они видели его один раз, когда заключали декларацию. А систематических выездов нет. В таких громадах есть большая проблема и с экстренной скорой помощью – в некоторые поселки она вообще не приезжает, в некоторые она ездит только днем. Это из-за состояния дорог, из-за военного присутствия, блокпостов по пути. А сейчас, в ситуации с коронавирусом, проблема еще больше усугубляется», – сказал волонтер.

«Но наша организация максимально отслеживает ситуацию в таких громадах, наши сотрудники с ними постоянно находятся на связи, мы отслеживаем информацию, сколько людей вернулись из-за границы, насколько они соблюдают самоизоляцию. Но на данный момент, слава богу, в этих селах пока нет подозрений на коронавирус», – констатировал Калинин.

Но если раньше изолированными считались около 70 сел, то сейчас к ним добавились 54 населенных пункта, которые до введения карантина были более стабильны. «Они находились в 5-10 километрах от линии разграничения. Но после того, как ввели карантинные меры и прекратил ходить общественный транспорт, эти села оказались без доступа к магазинам, аптекам, без доступа к банковским услугам. То есть они также стали по-своему изолированными. Добавились 54 села.», – продолжил Калинин.

«Раньше они могли сесть на проходящий автобус и за 5-10 грн доехать до близлежащего поселка, в райцентр или более крупный город, посетить магазины, аптеку, попасть к врачу, имели доступ к банкомату. Сейчас у людей заканчиваются наличные деньги, а для того, чтобы съездить в магазин, чтобы снять в банкомате свою пенсию в 2 тыс. грн, нужно нанять частную машину, за которую нужно заплатить 300-500 грн в зависимости от расстояния», – рассказал волонтер.

По данным Каплина, суммарно сейчас в изолированных селах живут до 30 тыс. жителей.

Как сообщалось ранее, в прифронтовой 20-километровой зоне Донбасса пока зафиксирован один случай заражения коронавирусом – мужчина вернулся с заработков из Польши и пытался через КПВВ «Станица Луганская» проехать в «ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне: Харків»