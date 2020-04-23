Вернулись из России: На Донетчине три новых случая COVID-19

В Донецкой области сегодня, 23 апреля, ПЦР-исследования подтвердили 3 новых случая COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram.

Диагноз подтвердился у пациентов из разных городов и разных возрастов. «28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска, 60-летняя женщина из Константиновки. Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование», – написал губернатор.

Он констатировал, что все эти люди по возвращении находились на самоизоляции. «У всех болезнь протекала и протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно», – добавил Кириленко.

Таким образом, с началом пандемии в Донецкой области зарегистрированы 24 случая COVID-19.

Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, 23 апреля, в Луганской области – 27 подтвержденных случаев коронавируса (3 человека выздоровели). В «ЛНР» – 48 случаев заражения коронавирусом, из них: 1 человек скончался, 7 человек выздоровели, в «ДНР» – 67 случаев (1 пациент умер, 2 выздоровели).