Президент Зеленский назвал два главных условия для выхода из карантина (Видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может начинать выход из карантина при двух ключевых условиях. Об этом сегодня, 23 апреля, он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

«У нас есть четкий план выхода из карантина. Плавный выход начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания не меняется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее, чем наполовину», – сказал Зеленский.

Он отметил, что постоянно ведется работа по обеспечению больниц средствами защиты и борьбы с коронавирусом.

«Завтра в регионы будет направлено 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. Всего есть заказ на 2 млн ПЦР-тестов, произведенных в Украине. Также до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди прочего, на этой неделе к нам прибыло 360 тыс. респираторов и 800 тыс. реагентов для ПЦР-тестирований. Сегодня в Гостомеле приземлился наш АН-225, легендарная "Мрія". Самолет доставил более 12 млн масок и сотни тысяч защитных костюмов и очков», – перечислил президент.

Он также сообщил, что в эти дни украинские ученые начинают испытания препарата для борьбы с коронавирусом.

«Есть предварительные выводы наших ученых и производителей, по которым этот лекарственный препарат может быть эффективным. Он может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу смертельных осложнений от коронавируса», – отметил Зеленский.