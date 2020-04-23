С начала года с КПВВ были госпитализированы более 200 человек, – правозащитники

В этом году при пересечении лини разграничения на Донбассе было госпитализировано более 200 человек. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Исследование условий доступа к медицинской помощи на КПВВ»* благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

«В 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ в результате обстрелов или обострений проблем со здоровьем погибли более 50 лиц. В течение января-сентября 2019 на пунктах пересечения с обеих сторон линии разграничения умерло 38 людей, большинство из этих людей были лицами пожилого возраста. В этом году зафиксировано более 200 случаев госпитализаций в медицинские учреждения пациентов с КПВВ», – говорится в отчете.

Отмечается, что все эти люди нуждались в экстренной медицинской помощи. До прибытия кареты «скорой помощи» за их жизнь и здоровье боролись представители различных государственных служб (немедицинского профиля) и неправительственных организаций, оказывающих первую медицинскую помощь на КПВВ.

Правозащитники акцентирую, что внедрение реформы системы здравоохранения в Украине фактически совпало с децентрализацией. В результате, в архитектуре этих реформ не были учтены особенности населенных пунктов, расположенных в так называемой «серой зоне» (5-километровая зона от линии разграничения). «В имеющейся сети учреждений первичной медицинской помощи не предусмотрено ни одного медицинского пункта на КПВВ», – подчеркивается в отчете.

Напомним, что по данным Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), в 2018-2019 годах при пересечении линии разграничения на Донбассе скончались более 90 человек.

* Период исследования – весь 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Объектом исследования является изучение доступа к медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».