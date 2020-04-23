На Луганщине из-за карантина лишились работы более 2 тысяч людей предпенсионного возраста

За период действия карантина в Луганской области потеряли работу более двух тысяч человек допенсионного возраста. Еженедельно цифра в регионе увеличивается примерно на полтысячи, передает «Громадське радіо».

Ирине Рекунковой 62 года, женщину уволили с работы в отеле, но она быстро сориентировалась и нашла вакансию дворника в Жилсервисе. В пенсионный фонд она пришла за справкой для нового места работы.

Ирина Рекункова

«Я десять лет отработала дворником в гостинице "Мир". Так что это для меня – мелочи. Я к этой работе привыкла уже. Все знакомо. Так получилось, отель пустой, жителей нет. Всех в отпуск отправляют. Меня на заслуженный отдых отправили. Но я не обижаюсь, нет. Меня там не обижали. Хорошо относились, хорошо платили», – рассказывает женщина.

Но таких пенсионеров, которые сразу находят новую работу – мало. Ежедневно в управления Пенсионного фонда в Луганской области обращаются 150-200 человек. Из них 30% подают заявление на перерасчет пенсии в связи с увольнением.

«Этот перерасчет в связи с увольнением дает возможность людям перечислить надбавку за сверхнормативный стаж. То есть на сегодня с 2011 года сверхнормативный стаж для женщин считается от 30 лет, для мужчин – от 35. Это право на перерасчет сохраняется всегда. Они его не теряют. И перерасчет делается со дня, следующего за днем увольнения. Поэтому мы сегодня всем рассказываем, убеждаем и говорим, что нет необходимости приходить к нам сразу на следующий день при сегодняшних наших карантинных условиях, можно подождать», – рассказала заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Татьяна Никитина.

Татьяна Никитина

Кроме того, из-за карантина оказались безработными более 2 тыс. людей допенсионного возраста. Еженедельно цифра в регионе увеличивается примерно на полтысячи. А это в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, подсчитал директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский.

«И сегодня у нас 7300 людей, которые стоят на учете в службе занятости. За весь период с начала года у нас было 32 000 человек, но и сейчас идет небольшое трудоустройство, связанное с сельхозработами весенними, поэтому люди еще трудоустраиваются», – говорит Болотский.

Больше всего безработных сейчас в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном. Там количество людей, которые стали на учет в центре занятости, увеличилось почти в 4 раза. Вакансии на работу сократились практически вдвое.

Сергей Болотский

«Но мы надеемся, что после завершения карантина, эти люди будут трудоустроены. Работодатель это даже не скрывает: что они просят людей увольняться и становиться на учет в службу занятости для получения помощи. И обещают, что после того, как восстановится работа, они снова будут трудоустроены на эти предприятия», – рассказал Сергей Болотский.

Специалисты как в Центре занятости, так и в Пенсионном фонде принимают людей на крыльце у своих заведений. При необходимости человек может написать заявление и положить его в ящик, в течение дня специалисты все заявления соберут и обработают.