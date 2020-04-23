На Донетчине с помощью мобильного приложения выявили 13 нарушителей самоизоляции

С помощью мобильного приложения «Дія» полицейские в Донецкой области получили информацию о 13-ти случаях нарушения самоизоляции. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что на сегодняшний день в области более 1 тыс. человек подписали информированные согласия на самоизоляцию, их данные внесены в информационные системы правоохранительных органов. Также есть более 1 тыс. человек, которые находятся на самоизоляции.

«С 18 апреля введено в работу мобильное приложение единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія". И уже нам поступило 13 сообщений о том, что человек нарушает правила самоизоляции. На эти сообщения мы отреагировали, людям разъяснили, и абсолютно четко понимаем, что это мобильное приложение эффективно», – сказал Семенишин.

Глава полиции области также сообщил, что правоохранители проверяют людей, которые прибывают в область и подписали согласие на самоизоляцию, на предмет возможных нарушений правил карантина.

«Таких нарушений, кроме Ясиноватского района, нами не задокументировано», – отметил Семенишин.