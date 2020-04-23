В отличие от госграницы, люди умирают при пересечении КПВВ на Донбассе, – правозащитники

Линию разграничения на Донбассе пересекают люди преимущественно возрастом 60+. Учитывая условия пересечения, они находятся в зоне риска относительно ухудшения самочувствия и смертности. При этом на иных государственных пунктах пропуска Украины при одинаковом потоке людей, смертности нет. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Исследование условий доступа к медицинской помощи на КПВВ»* благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

На Донбассе в течение 9 месяцев 2019 года пять контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) пересекло 10 млн 358 тыс. людей в обоих направлениях. Это почти на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольший поток пересекающих линию разграничения пришелся на единственный пункт пропуска в Луганской области – КПВВ «Станица Луганская», а в Донецкой области – на КПВВ «Майорское» и «Марьинка».

Мониторы проводили опрос людей, которые пересекали КПВВ: в 2018 году было опрошено 24 177 чел., в течение 9 месяцев 2019 года – 19 739 чел. Опрос показал, что в абсолютном большинстве КПВВ пересекают люди старше 60 лет: в 2018 году их доля составляла 57%, за 9 месяцев 2019-го – 66%.

Мотив поездок данных людей – сохранение основного источника средств существования (пенсионные выплаты).

По данным Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администраций, подавляющее большинство людей, путешествующих через КПВВ, – это внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пенсионеры. «Они вынуждены пересекать линию соприкосновения (один раз в 59 дней) ради идентификации в "Ощадбанке" и выполнения законодательных требований о продлении действия справки ВПЛ, которая является обязательным условием для получения пенсии», – уточняется в отчете.

Считается, что персонал государственных служб работает по одинаковым алгоритмам (меры контроля, общения с путниками и т.д.) как на КПВВ, так и на международных контрольных пунктах пропуска (МКПП) и на админгранице с Крымом. Однако, в отличие от линии разграничения, на госграницах и на пунктах пропуска в Крым отсутствуют сообщения о смерти пересекающих их людей. При этом поток людей на КПВВ Донбасса и тех же МКПП идентичный.

«Очевидно, что причина повышенного уровня смертности на КПВВ, по сравнению с МКПП, заключается не в количестве людей, пересекающих КПВВ, или действиях работников государственных служб на КПВВ, а в факторах, связанных с последствиями вооруженного конфликта для людей», – констатируют правозащитники.

Такими факторами являются:

ухудшение состояния здоровья людей из-за разрушенной инфраструктуры учреждений здравоохранения;

комфортность условий путешествия;

комфортность пребывания на контрольном пункте (защита от солнца, осадков, доступ к питьевой воде, места отдыха и т.д.);

аспекты безопасности аспекты.

При организации работы КПВВ правительство Украины пытается использовать принципы взаимодействия органов государственной власти и населения, которые действуют на государственной границе Украины. Правозащитники отмечают, что этот метод оправдан, когда значения всех переменных совпадает с «образцовым» примером.

«Анализ этих мероприятий показывает, что в течение 6-ти лет во внимание преимущественно берутся только факторы сдерживания агрессии и в меньшей степени – обеспечение всего комплекса прав человека, гарантом которых выступает государство. Несмотря на потери среди гражданского населения на КПВВ, время отойти от шаблонных алгоритмов обустройства контрольных пунктов и адаптировать их к вызовам современности, гарантируя защиту жизни, здоровья, чести, достоинства, неприкосновенности и безопасности людей, путешествующих через линию разграничения», – заключается в отчете.

Напомним, что по данным Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), в 2018-2019 годах при пересечении линии разграничения на Донбассе скончались более 90 человек. В этом году при пересечении лини разграничения на Донбассе было госпитализировано более 200 человек.

* Период исследования – весь 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Объектом исследования является изучение доступа к медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».