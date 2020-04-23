В Мариуполе зарегистрированы 13 случаев COVID-19

В Мариуполе зарегистрированы 13 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 23 апреля, рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в городском совете, передают «Донецкие новости».

«Шесть пациентов уже выздоровели. На лечении находится восемь человек. Семь – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и один с подозрением на коронавирус. На исследования в ПЦР-лабораторию отправлено 39 проб», – уточнила Сухова.

Она также сообщила, что Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 179 контактными лицами заболевших коронавирусом и за 25 горожанами, которые прибыли из-за границы. Все они находятся на самоизоляции.

Заместитель мэра добавила, что в Мариуполе продолжают устанавливать круг контактных лиц заболевших COVID-19. Всех определяют на самоизоляцию под наблюдение семейных врачей и проводят экспресс-тесты. В случаях, где есть симптомы заболевания, сразу берутся материалы для ПЦР-тестов.