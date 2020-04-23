Домашнее насилие и мошенничество: На Донетчине возросла преступность

За период карантина правоохранители в Донецкой области констатировали рост преступности на 13%. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За 42 суток карантина есть рост преступности: +320 преступлений, это 13%. Есть рост тяжких и особо тяжких преступлений: +199, это 29,8%», – сказал глава полиции области.

По его словам, в то же время не было допущено роста числа убийств. За этот период произошло 15 убийств, все они раскрыты. 10 фактов нанесения тяжких телесных повреждений также все раскрыты.

«Констатируем снижение ограблений на 23%, снижение разбойных нападений на 43%, незначительный рост краж на 6%, но произошел рост мошенничества на 18%. Уменьшилось число ДТП на 12%. Возросло число случаев незаконного завладения транспортными средствами – на 54%, в абсолютных цифрах это +6 преступлений», – уточнил Семенишин.

По бытовой преступности правоохранители отмечают рост случаев домашнего насилия по сравнению с прошлым годом.

«Если говорить о нанесении тяжких телесных повреждений со смертельными последствиями, таких преступлений совершено 12. Если в прошлом году было 2 преступления за аналогичный период, то в этом году их число возросло на 500%. Люди находятся дома, на карантине, семейные скандалы, употребление алкоголя, и, как следствие, увеличилось число случаев домашнего насилия», – рассказал глава полиции области.