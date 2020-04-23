Закрытие шахт в «ЛНР» несет угрозу и России, – Волынец

После 2014 года на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей осталось 96 шахт, из них работают от 28 до 32. Но в ближайшее время их количество в «ЛНР» может существенно сократиться. Об этом рассказал народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает «Громадське радіо».

«То есть, более 60 шахт заброшены, разграблены, оборудование сдано на металлолом и затоплены, или затапливаются. Несколько дней назад, принят так называемый "закон ЛНР" о проведении реструктуризации, закрытия шахт. Фактически они все там закрывают. Краснодон пока не упоминается, так как они добывают энергетический уголь», – говорит Волынец.

По его словам, закрытие шахт приведет не только к безработице, но и может привести к экологическому бедствию, которое коснется и России. «Шахтные воды соединяются между собой, они могут перемещаться на расстояние 600 километров. В ростовской части Донбасса, то есть на территории России, тоже могут возникнуть экологические проблемы. Эта грязная вода, которая сбрасывается в Клебан-Бык (водохранилище в Донецкой области, – ред.) или Северский Донец, а низовья этой реки – на территории России, а дальше уже – акватория Азовского моря», – пояснил народный депутат.

Волынец напомнил, что в неподконтрольной Горловке (Донецкая обл.) перестали откачивать воду из шахты «Юный Коммунар», где в советское время был искусственно вызван ядерный взрыв. Вода из этой шахты уже попадает в реку, из которой люди берут воду.

Он привел пример ситуации на горловской шахте «Александр-Запад». «Куда в советское время был виток с химического завода. Через 4 месяца на глубине 364 метра погибли трое горняков. Из бригады спасателей-добровольцев, которые пытались достать тела погибших, за несколько дней около 250 человек стали инвалидами», – рассказал нардеп.

На шахте «Голубовская», которая находится в неподконтрольном городе Кировске (Луганская обл.), вода прорвалась на шахту «Золотое» города Первомайска. Теперь в ней затоплены два горизонта

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах.