В Счастье начали ремонт участка дороги Северодонецк – Станица Луганская

Сегодня, 23 апреля, в черте города Счастье (Новоайдарский р-н Луганской обл.) активно начали подготовительные работы по текущему среднему ремонту дороги от Северодонецка до контрольного пункта въезда/выезда «Станица Луганская» в рамках проекта «Большая стройка». Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Уже начали срезать верхний слой асфальта на 32-километровом участке дороги общего пользования государственного значения Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (км 39+960 – км 71+960)», – уточнили в пресс-службе.

Подрядчиком стала компания ООО «Ростдорстрой», которая будет ремонтировать дорогу на отрезке между Новоайдаром и Счастьем. Стоимость выполнения работ составит 816,99 млн грн.

Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер рассказал, что завершить масштабный ремонт дороги планируется уже в этом году. Он отметил, что с возобновлением работы КПВВ «Станица Луганская», фрезерные работы должны быть завершены и должна быть начата заливка асфальтобетона.

На прошлой неделе в Станично-Луганском районе, вблизи села Макарово, также были начаты подготовительные работы на дороге. Общая протяженность маршрута дороги Северодонецк – Станица Луганская составляет 123 км. Тендеры на выполнение ремонтных работ были проведены Службой автомобильных дорог в Луганской области через систему ProZorro.

Напомним, проект «Большая стройка» был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским с целью восстановления и строительства важных инфраструктурных объектов по всей Украине.