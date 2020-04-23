В местах лишения свободы зафиксированы первые случаи коронавируса, – Денисова

В Украине зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом в местах лишения свободы. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Речь идет не о заключенных, а о сотрудниках учреждения. «В одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников 21 апреля подтвержден коронавирус. Один случай установлен быстрым тестом, другой – методом ПЦР», – написала Денисова.

Данные сотрудники с 6 апреля находились на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.

«Акцентирую, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденные случаи заболеванием COVID-19 отсутствуют», – добавила омбудсмен.

Она обратилась к министру юстиции Украины с просьбой обеспечить самоизоляцию персонала и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с указанными больными. «А также проводить обязательный ежедневный температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья в соответствии с планом противоэпидемических мероприятий», – сообщила Денисова.