Минреинтеграции: Вспышка коронавируса в «Л-ДНР» – результат безответственности их «администраци»

На всей неподконтрольной Украине территории Донбасса отмечается обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения заболевания COVID-19. Это результат безответственных действий местных «администраци», которые длительное время скрывали информацию о реальном положении, сознательно подвергая граждан опасности. Об этом сегодня, 23 апреля заявила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Минреинтеграции обращают внимание, что 22 апреля «власти» «ЛНР» и «ДНР» синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса. Также была синхронно обнародована информация о значительном росте количества инфицированных. Такое «совпадение» в Минреинтеграции считают свидетельством того, что решение об обнародовании информации об эпидемии принимается в одном центре в России, который координирует работу обеих «республик».

«Если утром 22 апреля оккупационные власти в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) заявляли о наличии 36 случаев заражения коронавируса, то вечером того же дня было объявлено уже о 67 инфицированных (рост на 86%). Оккупационная администрация в ОРЛО 22 апреля объявила о наличии 48 инфицированных (рост по сравнению с 17 апреля в 2,3 раза)», – отметили в ведомстве.

С учетом лиц, находящихся под наблюдением врачей (в «ДНР» заявили о 8825 чел., в «ЛНР» – более 5000 чел.), всего в «республиках», согласно их данным, под контролем из-за коронавируса COVID-19 находятся более 13 тыс. человек.

В этой связи с 22 апреля в «Л-ДНР» были введены дополнительные ограничительные меры:

запрещено посещение пациентов в больницах;

запрещено посещение кладбищ (кроме оформления услуг захоронения);

вводятся спецпропуска на передвижение.

Так, в «ЛНР» в связи с отрицательной эпидемиологической ситуацией перекрыты основные выезды из города Хрустальный (ранее – Красный Луч), ранее на карантин был закрыт Первомайск. «Население чрезвычайно обеспокоено отсутствием достоверной информации об эпидемии, ведь люди знают о фактах заболевания, в том числе – среди медиков, скрываются оккупационной администрацией», – отмечают в министерстве.

В «ДНР» с 18 апреля на карантин переведены Донецкое областное территориальное клиническое объединение (больница им. Калинина) и Горловская городская больница №3. Пациентов из этих больниц перевозят в медучреждения Макеевки, Ясиноватой и Зугрэса.

Принимаются меры для прекращения междугородного сообщения, в том числе между городами Макеевка и Донецк. Ранее был переведен в режим строгой изоляции поселок Новый Свет, где находится Старобешевская ТЭС.

«На всех временно оккупированных территориях наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов, тщательно скрывается», – резюмировали в Минреинтеграции.

Как сообщалось ранее, с началом пандемии по состоянию на 23 апреля в Донецкой области зарегистрированы 24 случая COVID-19 (1 человек скончался, 10 – выздоровели), в Луганской – 27 случаев (3 человека выздоровели). В «ЛНР» – 48 случаев заражения (1 человек скончался, 7 – выздоровели), в «ДНР» – 67 случаев (1 пациент умер, 2 выздоровели).