Ни жаб, ни рыбы: На окраине Лисичанска показали «щелочные» озера (Видео)

Карьеры на окраине Лисичанска (Луганская обл.) сравнивают с американским «Гранд-Каньоном» из-за скалистых «гор» и резкого обрыва степи.

Территория начала изменяться несколько лет назад. А этой весной здесь образовались 4 озера, глубина которых неизвестна. Вода в них бирюзовых оттенков.

Озера появились в карьерах бывшей копанки. Местные жители 5 лет наблюдали, как здесь нелегально добывали уголь. Со временем копатели пропали. Хозяином данного участка никто не назвался, официально здесь – степь.

До ближайшего села – пара километров. «5 лет здесь они работали, а никто как бы "не знал" – не исполком, не милиция. Каждый день по 40-50 машин 40-тонных здесь вывозили», – рассказывает местный житель Александр.

Жители считают, что озера образовались из-за того, что никто не откачивал шахтные воды. Также обращают внимание на цвет воды. «Такого цвета родниковая вода быть не может. Это, скорее всего, шахтные щелочные воды», – говорит Наталья.

До сих пор никто не видел в воде ни рыбы, ни лягушек, ни водорослей. Нет возле воды и комаров.

Уровень воды в этих озерах разный и периодически меняется, а стены скал просто осыпаются от порывов ветра.

Как сообщалось ранее, на окраине Лисичанска нелегальная копанка превратилась в ландшафтную достопримечательность. По данным властей, угольную копанку здесь оборудовали в 2018 году. Весной 2019 года правоохранители изъяли около 100 тонн угля, два экскаватора, бульдозер и емкости различного объема. На все оборудование был наложен арест, а виновники привлечены к уголовной ответственности. После закрытия копанки остался карьер, который спустя год превратился в живописное место.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»