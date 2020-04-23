В период карантина у 17% украинцев улучшились отношения с близкими, – опрос (Графика)

В условиях карантина у 17% украинцев, которые проживают не одни, отношения с близкими улучшились, а у 14% – ухудшились. Таковы данные очередной волны опроса «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которая проводилось 21 апреля.

Основными эмоциями украинцев в период карантина являются тревога (40%), неуверенность (36%), надежда (32%), подавленность (25%) и разочарование (21%). При этом, по состоянию на день опроса описывают свое состояние как полностью или скорее спокойный 59% опрошенных.

Как и в начале апреля, основной страх людей связан с тем, что коронавирусом могут заразиться их близкие (69%). При этом, ниже стал страх заразиться лично (с 25% до 20%), однако вырос страх ухудшения экономической ситуации в Украине (с 37% до 42%).

Как и в начале апреля, 14% опрошенных считают коронавирус очень серьезной проблемой для себя лично, 34% – для жителей Украины, 73% – для экономики Украины.

17% наблюдали в своем окружении случаи агрессивного поведения или высказываний в отношении людей, которые предположительно могут быть инфицированы коронавирусом.

В условиях карантина 17% тех, кто проживает не один, считает, что их отношения с близкими улучшились, а 14% считает, что ухудшились, для остальных – не изменились.

11% опрошенных, как и 10 дней назад, утверждают, что уже помогают другим людям и обществу для преодоления коронавируса, например, жертвуют средства или разносят продукты первой необходимости людям из зоны риска и тому подобное. Еще 61% говорят о том, что готовы помогать.

Как и в период прошлой волны опроса, 10% опрошенных в течение последних недель обращались за медицинской помощью. Среди тех, кто обращался:

47% обращались к семейному врачу;

23% – в государственной поликлиники;

16% – в частную больницу;

8% – в «скорую помощь».

Подавляющее большинство (72%) тех, кто обращался за помощью в течение последних недель, оценивают ее качество как высокую или скорее высокой, а 77% не сталкивались с трудностями.

Совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 21 апреля, метод – самозаполнение. Объем выборки – 700 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах 50+. Сумма процентов в графиках и диаграммах округлена. Погрешность выборки не превышает 3,12%.